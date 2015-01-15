Польские эксперты заявили, что война удерживает украинцев от протестов против пассивности власти

Об этом говорится в обнародованном анализе польского центра Восточных исследований (OSW). В анализе отмечается, что дальнейшая пассивность украинской власти может в будущем спровоцировать новый социальный взрыв.

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"Четко видно, что в украинском обществе растет все большее неудовлетворение, вызванное инерцией власти, которое в результате может привести к взрыву новой волны общественных волнений. Критическим пунктом, который может спровоцировать взрыв протестов, будет нехватка реформ, их слишком медленное внедрение или - парадоксально - чрезмерные средства, которые они повлекут за собой для людей", - написал эксперт Томаш Пехаль, проанализировавший результаты проведенных в конце прошлого года социологических опросов на тему ситуации в Украине.

Аналитик отметил, что в настоящее время протесты сдерживает война на Донбассе, которую почти 80% украинцев считают одной из 5-ти наибольших проблем в Украине.

"Пока длится война, власти могут рассчитывать на большую терпеливость и понимание общества. Однако дальнейшая пассивность в борьбе с коррупцией, промедление с наказанием виновных за жертвы Евромайдана и очередные повышения цен и платы за коммунальные услуги спровоцируют еще больший рост недовольства и готовность к активным протестам, даже несмотря на конфликт", - отметили в OSW.