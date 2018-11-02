Психотерапевт Виталий Матусевич: Я не рекомендую заниматься самодиагностикой. Если уже есть какие-то идеи, вроде: «возможно, у меня депрессия» – лучше обратиться к специалисту

Ежегодно с приходом глубокой осени СМИ начинают пестреть заголовками «осенняя депрессия – как избавиться». Есть ли связь между сезоном года, погодой и депрессивными расстройствами?

Некая взаимосвязь депрессивных расстройств с сезонными факторами может быть. Мы – это целый организм, душа и эмоции от тела неотделимы. И если панорама за окном меняется, наступает осень, солнца становится меньше, еще и музыка меланхоличная в наушниках играет... Однако сезонные факторы влияют не только на эмоциональную сферу, а на различные процессы в нашем организме, и это стоит учитывать. Но в целом, доказанных данных о том, что так называемая осенняя хандра – это что-то обязательное для всех, нет.

Сезонные факторы, правда, играют большую роль, только для некоторых людей. К примеру, которым свойственна цикличность настроения. Это их генетически обусловленное свойство. И эта склонность к определенной смене настроения совершенно нормальна для здоровых людей такого циклоидного типа. Это не болезнь.

Прокомментируйте еще одно довольно распространенное утверждение, гуляющее на просторах интернета, мол, практически каждый современный человек хоть раз в жизни страдал от депрессии…

Депрессия – это довольно сложное явление, я бы не обобщал. Она может быть вызвана неблагоприятными событиями в жизни, и в таком случае говорим о психогенной или реактивной депрессии. Может быть в рамках другого заболевания (бывает при шизофрении и при эпилепсии). А может быть комплексной реакцией организма на другое тяжелое заболевание, к примеру, если человек узнал о своей онкологии и ко всему прочему, симптомы депрессии вызваны соматическим заболеванием.

Безвозвратная утрата близкого человека или разрыв отношений – все это может вызвать депрессивную реакцию у психически здорового человека. Только, как правило, эти депрессивные расстройства проходят как ОРВИ: настроение и работоспособность могут быть понижены, через некоторое время человек восстанавливается и все в порядке. Депрессивная реакция не влияет катастрофически на все сферы его жизни.

То есть, депрессия действительно может иметь более широкое распространение, но легкие ее формы. И легкая депрессия совсем не обязательно приводит к каким-то тяжелым формам. Если говорим уже о тяжелой депрессии, то человек не может даже с кровати встать, чтобы поесть. У него просто нет побуждений к этому. Это расстройство непременно требует медикаментозной помощи. Но утверждать, что все общество депрессивное, давайте все пить таблеточки… это не так. Более того, легкая депрессия может быть даже в некоторой степени полезной…

Например?

Депрессия может быть для человека определенным сигналом – необходимо что-то менять (и это не просто метафора) в жизни. Сегодняшняя жизнь такова, что мы можем разрушать сами себя. Плюс, по определенным причинам нас может разрушать карьера, можем состоять в разрушительных отношениях, мало спим, делаем все на бегу, нам некогда подумать о себе: чего я хочу, как я живу? Меланхолия – это шанс поговорить с собой. И этим она может быть полезна. Говорить с собой можно учиться, но иногда для этого нужен посредник в лице психотерапевта.

В нашей стране все еще низкая культура психического здоровья, люди не спешат обращаться к психотерапевтам или психологам. Нужно ли ее формировать? Учитывая, что согласно последним данным в СМИ, каждый третий украинец страдает от нервных расстройств…

Я не вижу глубокой проблемы, это естественно. Многие следуют принципу «само пройдет» касательно не только депрессии, а любого заболевания. Но есть также группа тревожно-мнительных людей, которые, наоборот, сразу бегут к специалистам.

Информированность по поводу эмоциональных расстройств, действительно, не очень высокая. Но знаете, с информированностью и статистикой стоит поступать крайне корректно, чтобы не вызвать тревожные «круги на воде». Неправильно просто утверждать, мол, у каждого третьего украинца депрессия, не уточняя, кого посчитали, как соотносили, какую депрессию имеем в виду (депрессивную реакцию или депрессию в структуре другого заболевания).

Очень здорово информировать общество об эмоциональных расстройствах, о том, как важно вовремя обращаться к специалистам. О том, что определенные эмоциональные расстройства возникают ввиду обстоятельств, или же была склонность, ведь некоторые люди склонны больше других. Но подчеркну: информировать нужно корректно, чтобы это не носило устрашающий характер или призыв «все можно вылечить таблеточкой».

Кстати, о «таблеточках» - антидепрессантах. Читала об исследовании, согласно которому один препарат был полезным при тяжелой депрессии, но минимально эффективен при легкой. Насколько рискованно приобретать антидепрессанты по личному усмотрению, ввиду того, что они могут быть или малоэффективны, или даже вредны?

Я встречался со случаями, когда врачи не психиатры, не разбирающиеся в психическом здоровье, терапевты и даже средний и младший медицинский персонал, советовали знакомым: «Да, вот, «гидазепама» попей...». Это транквилизатор. У человека депрессия на самом деле. В итоге, плохо получается…

Призываю всех не заниматься самолечением. Пожалуйста, идите к специалисту, который знает психофармакологию. Действительно хороший специалист должен учесть все – уникальную личность человека, какие могут быть побочные действия, как лучше подобрать помощь. При этом, желательно, чтобы человек чувствовал себя субъектом терапии, а не объектом, которому указывают, что и когда принимать. Все нужно подбирать индивидуально – это касается и препарата, и дозировки. Кроме того, я бы не преувеличивал роль таблеток в лечении депрессии. Препараты должны назначаться по показаниям. Но все-таки главное – это «не накормить объект препаратами», а помочь человеку познать себя, сохранив эмоциональное здоровье.

Говоря, что некоторые более склонны к депрессивным расстройствам, вы имеете в виду генетическую предрасположенность?

Совершенно верно. Некоторые люди более склоны испытывать такое меланхолическое состояние как депрессия, это генетически обусловлено. Я уже упоминал об особенностях циклоидных личностей, которым свойственна смена настроения. Это - здоровый человек, у которого бывают жизненные периоды активности, бодрости и работоспособности, а бывают периоды, когда он меланхоличен, работоспособность снижается... И я сейчас говорю не о биполярном расстройстве (биполярное аффективное расстройство (БАР), как правило, предполагает смену фаз настроения выраженных настолько, что это приводит к снижению социального функционирования и дезадаптации) . Это просто выраженные свойства такой личности.

Правда ли, что люди с алкогольной или наркотической зависимостью чаще страдают депрессией?

Там хитрая связь. Склонный к депрессии человек может употреблять психоактивные вещества, к которым также относится алкоголь, ведь для него это - интуитивное лечение. Алкоголь повышает настроение, вызывает эфоризирующий эффект, каждый из нас об этом знает. Когда у человека уже, возможно, депрессия, он употребляет алкоголь, чтобы смягчить ее симптомы. И все бы нечего, но есть побочные эффекты – приобретается зависимость. Чтобы эйфория не снижалась, требуется повышать дозу – возникают проблемы с психическим и с соматическим здоровьем. Кстати, в периоды отказа от психоактивных веществ может также возникать депрессия. Есть даже такое понятие, как посталкогольная депрессия.

Читала, что депрессия как психическое заболевание характеризуется так называемой «депрессивной триадой» – нарушениями в трех сферах – эмоциональной, когнитивной и двигательной. Всегда ли присутствует сразу три компонента? И нужно ли на них обращать внимание, пытаясь понять, есть ли у тебя депрессия? У нас ведь люди любят заниматься самодиагностикой…

Человеку свойственно не придавать значения определенной части информации по каким-то причинам. К примеру, потому что страшно признавать. Мы можем быть предвзяты, ошибаться, если дело касается нас. «Ну, это же не обо мне, я же не алкоголик...» Поэтому я не рекомендую заниматься самодиагностикой. Если уже есть какие-то идеи «возможно, у меня депрессия» – лучше обратиться к специалисту.

По поводу триады, депрессия, действительно, проявляет себя в различных сферах. К примеру, темп мышления замедляется (в двигательной сфере депрессия тоже предполагает замедление). Людям кажется, что они становятся менее сообразительными, некоторые идеи приобретают навязчивый характер. Иногда изменения в темпе мышления настолько серьезные, что человек не может отвечать на простые вопросы. Есть даже такой термин «псевдослабоумие» (псевдодеменция), но это уже речь идет о глубокой депрессии.

Депрессия предполагает другой взгляд на мир. Ей может быть присуще дихотомическое мышление – черное или белое, все или ничего. Человек обращает внимание только на все самое печальное. «Все плохо» буквально во всем. Вне зависимости от происхождения депрессии, легкая она или нет, в рамках заболевания или нет – снижается настроение. Это очень важный и устойчивый признак, депрессия не бывает без сниженного настроения у любого человека. Но есть и оттенки. К примеру, если личность сама по себе тревожная, то в депрессии будет присутствовать тревожный компонент, человек будет беспокоиться по поводу всего. Если же личность демонстративная, то тогда депрессия имеет театральный налет, у такого человека и ресурсы выхода из депрессии другие.

Также могут быть определенные нюансы, самые разные изменения в организме. К примеру, расширение зрачков без употребления психоаткивных средств, тахикардия, болевой синдром: то там заболело, то тут. Если сказать метафорично – душа болит и пытается обратиться: «Привет, ты меня еще не понял...».

Как часто депрессия становится рецидивирующей и почему? Можно ли как-то себя обезопасить от повторения депрессивных расстройств?

Рецидивы могут возникать, опять-таки, у циклоидной личности и личности конституционально предрасположенной к депрессии. То есть депрессивные эпизоды обусловлены, в частности, склонностью человека. И тогда депрессия может приобрести затяжной характер. Поймите, совсем необязательно, чтобы симптомы депрессии «накрывали» каждый день. Она может иметь мерцающий характер: мягче - тяжелее. Обстоятельства смягчились – симптоматика смягчается. Поэтому иногда может возникать ощущение рецидивов, хотя речь идет об одном эпизоде, который просто длится во времени.

В рамках биполярного расстройства депрессия тоже будет иметь рецидивирующий характер, время от времени повторяться. Здесь требуется адекватное лечение: и медикаментозное, и психотерапия. И это придется учитывать на протяжении всей жизни человека.

Правда ли, что к депрессии предрасположены талантливые представители интеллектуальных и творческих профессий?

Есть исследования, что у людей с высоким интеллектом чаще всего возникают различные расстройства (обсессивно-компульсивные расстройства и т.д.) Но, честно говоря, мне кажется, здесь не обошлось без бравирования... Естественно, можно предположить, что, более дифференцированная система более уязвима. То есть талантливые и развитые личности, скорее всего, сложно структурированы, и могут быть более уязвимы к психическим эмоциональным расстройствам. Но это, опять-таки, не всех касается.

Читала, что депрессия может быть последствием реакции человека на стресс.

Стресс полностью отсутствует только у человека, который по всем признакам уже умер. Во всех остальных случаях мы испытываем стресс, довольно большое его количество, и это нормально. Когда мы говорим о том, что какое-то событие или условие запускает депрессию, это, конечно, стресс, но тот, с которым мы не справляемся. То есть, не любой стресс способен вызвать депрессию.

Также есть такой фактор, как индивидуальная значимость. Простыми словами, то, что для одного стресс, для другого нет. К примеру, есть ответственный и мнительный человек, который всю жизнь делает свою работу хорошо. Но вот так получилось, что ему сделали какой-то ужасный выговор прилюдно. У него такое событие может вызвать определенную депрессивную реакцию. А другой на его месте не обратит внимания – заявление на стол и ушел... То есть, важно, какие у нас есть ресурсы, наши особенности, чувствительны ли мы к определенным событиям или нам все равно. В медицине есть понятие locus minoris resistentiae «места наименьшего сопротивления»: где тонко, там и рвется. У каждого это «тонко» свое.

Также стоит учесть интенсивность и длительность воздействия того, что вы назвали стрессом. К примеру, если пугать человека две секунды, то, возможно, это не повлияет. А если пугать неделю?

А можно ли укрепить как-то свое эмоциональное здоровье? Чтобы вот такой мнительный человек был более устойчивым к внешним раздражителям?

Можно. Такой человек может чему-то научиться, лучше узнать себя, осознавать свои особенности, природу каких-то своих реакций. А можно поменять работу (смеется). Кстати, психотерапия может стать одной из форм познания себя. Она ведь и предполагает, на самом деле, познание. Мне лично не очень симпатично направление психотерапии, предполагающее директивность: нужно делать только так и так, по схеме. Это может иметь определенный эффект, но более стойкие положительные изменения происходят только, когда человек действительно познает себя. Самостоятельно принимает решения, осознает какие у него «хотелки», как ему меняться.

Есть мнение, что женщины более склонны к депрессиям, чем мужчины…

Я бы не искал разницу. Клиническая работа научила меня не обобщать, а всматриваться внимательно в каждый отдельный случай. Это позволяет быть более точным не только в диагностике, но искать уникальные ресурсы у личности, не уповая на то, мужчина это или женщина.

Естественно, есть определенные нюансы. Допустим, нарушение менструального цикла при диагностике может быть «маячком» о возможном эмоциональном расстройстве. Но, в целом, важно понимать, кого мы сравниваем. Женщину, склонную к депрессии и ту, которая не склонна. Мужчину, который алкоголизировался, или нет. В этом будет разница.

Все еще распространенные в семьях установки для мальчиков «мужчины не плачут», «возьми себя в руки» могут ли пагубно отразится уже на взрослом мужчине в контексте его неумения переживать депрессивные расстройства?

Вы правы, эмоциональная грамотность все еще не очень распространена в нашем обществе. Традиционные взгляды на то, как должны себя вести мужчина и женщина, сохраняются, и это сильно ограничивает человека в способах себе помочь. То есть, при крайне неблагоприятных жизненных обстоятельствах, человеку, возможно, будет сложно подобрать эффективную стратегию выхода из этого состояния.

Однако внедрение таких установок не запустит непосредственно депрессию. Гораздо хуже, если ребенок, в принципе, не получает эмоциональной поддержки в семье. То есть, он не просто слышит такие вот фразы, а в семье вообще очень «холодно». Эмоции или не принято выражать, или они выражаются парадоксальным способом, или есть насилие (не обязательно физическое) – все это будет располагать к депрессии.

Что может быть признаком детской депрессии?

Играет роль возраст ребенка. И, в целом, с детьми бывает сложнее определиться. У взрослых ведь депрессивные реакции можно даже наблюдать со стороны. К примеру, если знакомый вдруг начал говорить о смысле жизни или его отсутствии... Ребенок же не будет поднимать такие темы.

Впрочем, поведение ребенка может меняться, причем, достаточно радикально. Начинает вдруг проявлять агрессию или снижается академическая успеваемость. Дети начинают болеть, становятся плаксивыми, не отпускают от себя маму или других значимых взрослых, капризничают, плохо уживаются с другими детками, повышается тревога. Могут актуализироваться былые страхи: хочет спать только с мамой, ведь одному в темноте вдруг стало очень страшно.

Уже не совсем маленькие дети, но еще не подростки, чувствуя себя неуверенно, сигнализируют об этом: им не нравится, как они выглядят, считают себя уродливыми, тупыми, толстыми... Вот на такие сигналы стоит ориентироваться.

Что делать родителям, заметившим такие вот сигналы? Сразу бежать к специалисту?

Бывает по-разному, но лучше, все-таки, обращаться к специалисту. К человеку, который понимает, как развивается ребенок, что такое эмоциональное нарушение у ребенка. Очень важно это сделать так, чтобы не напугать ребенка. А то на фоне своей тревоги, хорошие родители нередко начинают водить ребенка по всем врачам, эмоциональное расстройство не диагностируется, ребенка начинают лечить «от всего». Естественно, это бьет по детскому иммунитету и общему состоянию – ребенку становится еще хуже. Поэтому нужно вести к специалисту, который опытен в нюансах взаимодействия с детьми.

По данным ВОЗ, половина всех психических заболеваний начинает развиваться в возрасте до 14 лет. А депрессия – это одна из основных болезней у подростков. Чем обусловлена склонность подростков к депрессивным расстройствам?

Подростковый период характерен изменениями в системе человека во всех сферах. Происходит существенная трансформация – это не вполне стабильный период вообще для организма, а не только для психической деятельности. Период активного роста, гормональных перестроек. Плюс, важен социально-психологический аспект: это уже не дети, сепарация достигает своего пика, человек ищет «стаю» для интегрирования подальше от родителей.

Да, риски кризисов в этом возрасте выше. Многим подросткам приходится непросто в социализации. Могут возникать проблемы в общении со сверстниками, происходит идентификация себя, экспериментирование со свободой. Но это не значит, что депрессия будет у каждого подростка, или что каждый подвержен депрессиям. Этот период, в целом, крайне нестабилен. И это нормально. Конечно, если происходят самоповреждения или употребление психоактивных веществ, важно обратить особое внимание.

И как правильно обращать внимание? Куда родителям бежать? На днях прочла историю одного подростка, которого родители с благой целью «избавить от депрессии» потащили к школьному психологу, так теперь он боится идти в класс – засмеют.

Ни в коем случае не хочу дискредитировать школьных психологов, но было бы разумно обратиться в другое место. Кроме того, лучше не потащить, а предложить подростку вместе обратиться за помощью. То есть не говорить: «С тобой что-то не то, у тебя проблемы…». А сказать: «Как ты считаешь, возможно, стоит обратиться за помощью? Можем вместе посмотреть специалистов».

Я даже у маленьких детей спрашиваю: «Ты хочешь оставить все, как есть, или хотел бы что-то изменить?». Поскольку уже на этом этапе предлагаю сотрудничать. И в таком варианте ребенок уже не просто объект, которого взяли и привели на терапию. Он пошел на это добровольно. А когда речь идет об эмоциональных расстройствах, это очень важно. Важно понимать: субъект или желает сотрудничать, или нет. Если не хочет – не будет ничего – не будет психотерапии и результата не будет. По моему мнению и опыту, предоставляешь возможность выбирать, то очень редко отказываются.

Читала также жалобы подростков в сети, что их попытки рассказать близким о своих переживаниях не увенчались успехом. В ответ они слышали: «это все о безделья», «ну, подумаешь, мне тоже часто ничего не хочется». Объясните читателям, почему важно не отмахиваться от близкого человека, который говорит о своей, возможно, депрессии?

Вы практически сами ответили на свой вопрос. Когда кому-то в семье плохо, и он знает, что может попросить эмоциональной поддержки, сказать «мне плохо», и его поддержат – это очень важно.

Что касается подросткового периода, то в этот период происходит разрыв между представлениями родителей о своем ребенке и представлениями ребенка о себе. Поэтому важно помнить, что этот подросток, который может выглядеть странным, демонстрировать внешнюю независимость, с котором сложно разговаривать – это ваш близкий человек. Это все еще ваш ребенок, который, может, хотеть прийти к маме или папе, просто прислониться и получить эмоциональную, порой даже молчаливую поддержку. Иногда важно просто сказать: «Все будет хорошо, если тебе нужна будет помощь, я тебя поддержу». Никакой критики, нравоучений, мол, нужно заняться делом – человек не за этим приходит. Я всегда говорю взрослым: почаще себя вспоминайте в этом возрасте. А, поверьте, многие вытесняют эти воспоминания…

Пользуясь случаем, призываю эмоционально поддерживать друг друга. Это касается всех, но подростков - особенно. С ними, мне кажется, тяжелее всего. Может показаться, что помощь им не нужна, но это не так. Не бывает так, что депрессия или какая-то попытка суицида возникла на ровном месте – всегда что-то есть. Очень важно, чтобы в семье были здоровые эмоциональные отношения. Помимо прочего, это отличная профилактика эмоциональных расстройств.

Если человек задумался о суициде, может ли он справиться с этим состоянием сам?

По факту, в любом случае депрессивных расстройств, лучше обращаться к специалисту. Поймите, депрессия всегда бывает именно у личности. А у каждой личности свои особенности, ресурсы, уязвимые стороны. И поэтому важна помощь специалиста, который знает, как правильно подойти к уникальной модели личности.

Но если уже появляются навязчивые мысли расстаться с жизнью, то однозначно нужно обращаться к специалисту. Прямо срочно. И также, если симптомы депрессии уже выражены настолько, что начинают нарушать обычную жизнедеятельность человека – способность работать, общаться с другими.

Вы, как клинический психотерапевт, можете прямо спросить у человека, были ли у него мысли или планы причинить себе вред?

Иногда есть вещи, которые очевидны. Порезы на руках или, когда есть возможность получить у родственников информацию определенного характера. Иногда можно делать выводы из причины обращения к специалисту. Самое главное, что позволяет вообще эффективно работать в сфере охраны психического здоровья – это доверие между клиентом и специалистом. Если доверие есть, то я могу спросить об этом так, чтобы не обидеть человека, учитывая его психическое состояние. Хотя я не сторонник делать это в лоб. Когда есть доверие, многое возможно. Скорее всего, и лечение будет успешным.

Как обычно проходит первый прием человека, у которого подозревают депрессию? Тесты нужно проходить или еще что-то? Попробуем развеять страхи читателей.

Можно ожидать какого-то тестирования, правда. Это необходимо, чтобы уточнить состояние пациента. Могут использоваться различные методики: психологическое тестирование или патопсихологические методики. Конечно, врач задает вопросы: как вы спите, какой у вас аппетит? Кстати, аппетит может, как пропадать вовремя депрессии, так и, наоборот, люди могут слишком много кушать. Разумно идти специалисту навстречу, страшного в этом ничего нет. У человека, который смог обратиться за помощью, в принципе, хорошие шансы. Он уже смог сделать первый шаг, требующий определенной смелости.

Я поняла, что вы не любите обобщать, но все-таки, какая часть страдающих от депрессии выздоравливает?

Это зависит от происхождения депрессии. Депрессивные эпизоды в рамках биполярного аффективного расстройства будут иметь место в течение жизни, как я уже говорил. Другое дело, что их можно значительно смягчать, чтобы человек мог полноценно функционировать.

Легкие депрессивные реакции на какие-то жизненные обстоятельства, как правило, или сами проходят, или достаточно быстро с разумной терапией (иногда с использованием медикаментозных средств, а иногда без). Если депрессия при эпилепсии, то смягчение ее симптомов может произойти, но эпилепсия, как эндогенное заболевание, требует постоянного лечения.

Благоприятные условия способствуют эмоциональному здоровью – они сами по себе целительные, и это очень логично. К примеру, у ребенка в школе было все сложно, кто-то обижал, все не клеилось – случились депрессивные реакции, обусловленные той средой. А поменял школу и расцвел. Очень показательный пример.

Согласно прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия станет одной из главных причин временной нетрудоспособности людей в мире. Что вы думаете об этом?

Во-первых, опять-таки, как эти исследования проводились? Во-вторых, о какой депрессии мы говорим? Если человек нетрудоспособен из-за эпилепсии, но у него еще и депрессия, он попадет в статистику?

Если мы говорим о достаточно выраженной депрессии, то, скорее всего, речь идет о снижении трудоспособности. Потому что нужно иметь достаточно глубокую депрессию, чтобы человек перестал функционировать, просто уволился с работы, лежал, и у него все начало рушиться в жизни... Как правило, при депрессии работоспособность хоть и может снижаться, но люди все-таки работают.

Знаете, есть такая штука, как ятрогения - воздействие словом. Условно, у человека что-то с коленями, он приходит к врачу. И врач говорит: «В вашем возрасте, как правило, артрит, скорее всего, так и есть». И если человек еще и мнительный, то подумает: «У меня, похоже, все». Кстати, у некоторых людей, которых нечаянно напугал врач, тоже могут возникать депрессивные эпизоды.

Поэтому, честно говоря, я против того, чтобы пугать людей. И, мне кажется, что все-таки здесь некоторое искажение со статистическими данными. У меня в этом смысле более оптимистический взгляд. Как и на легкие эпизоды депрессивных расстройств, которые, как я уже говорил, полезны, если к этому подойти разумно.

Можно ли каким-то образом осуществлять профилактику депрессии?

Профилактика депрессии – не разрушать себя и других. Это касается образа жизни, разрушительных отношений, разрушительного отношения к себе. Стоит заботиться о себе. Я не имею в виду такую расхожую фразу: «Просто полюби себя...» Нет-нет. Один из специалистов, изучавших суициды, Менингер, ввел понятие «хронический суицид»: когда человек незаметно разрушает самого себя. Нелюбимая невыносимая работа, невыносимые разрушительные отношения и еще много чего. Я не любитель использовать частицу «не», но главное - не разрушать себя.

Соблюдать режим, как бы это банально не звучало, но соотношение сна и бодрствования должно быть разумным. Режим работы и отдыха тоже важно соблюдать, даже если работа любимая. Находить возможности получать удовольствие (кстати, для депрессии очень характерно снижение способности получать удовольствие), желательно, не разрушительными способами. Я иногда предлагаю клиентам или пациентам подумать и составить список того, от чего они могут получить удовольствие в ближайшее время.

Также рекомендую, чтобы в жизни было разнообразие, место для нового. Ездить в новые места, читать новые книги, создавать что-то своими руками. Творчество может иметь различные формы, не обязательно это только музыка или живопись.

В заключение, обязательно общаться. В состоянии депрессии любой этиологии возникают проблемы с общением, человек замыкается в себе – это становится большой проблемой и усугубляет другие симптомы депрессии. Так что, общаться очень здорово, желательно с людьми, которые могут оказать эмоциональную поддержку. Впрочем, и просто с хорошими, интересными людьми рекомендую поддерживать внешние связи – это тоже отличная профилактика.

Ирина Шевченко