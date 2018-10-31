Директору фирмы, ремонтировавшей одесский лагерь "Виктория", объявлено подозрение в присвоении 1,7 миллиона гривень

Также руководителю фирмы правоохранители вручили ходатайство об изменении меры пресечения, ранее избранной судом, а именно – с домашнего ареста на содержание под стражей.

Сегодня в Одессе директору частной компании объявлено подозрение в присвоении 1,7 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области со ссылкой на прокурора области Олега Жученко.

В частности, прокуратура 31 октября сообщила о подозрении директору субподрядной организации, занимавшейся реконструкцией лагеря «Виктория» в завладении бюджетными средствами (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

«Руководитель общества с ограниченной соответствием подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере», - сказал Жученко.

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн грн за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.

Кроме того, руководителю фирмы правоохранители вручили ходатайство об изменении меры пресечения, ранее избранной судом, а именно – с домашнего ареста на содержание под стражей.

В пресс-службе уточнили, что должностное лицо, о котором идет речь, также подозревается в присвоении 400 тыс. грн бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих воспитанниц творческого коллектива «Адель».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"), прокуратура – по ст. 367 ("служебная халатность") Уголовного кодекса.

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела Главного управления ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».