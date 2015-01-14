Создана комиссия по оказанию помощи пострадавшим от теракта под Волновахой

Как сообщает управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой ОГА, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Александр Кихтенко.

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"Согласно документу, создана комиссия для организации оказания помощи пострадавшим лицам и семьям погибших в результате артиллерийского обстрела на блокпосту в районе города Волноваха", - отмечается в сообщении.

В состав комиссии вошли представители департаментов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной защиты населения и других структурных подразделений.

Как сообщал УНИАН, 13 января, во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой погибли 12 и ранены 17 мирных граждан. Также был ранен 1 военнослужащий.