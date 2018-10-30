НАПК внесло предписание Гриневич

Гриневич получила предписание от НАПК из-за полтавского ректора.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и председателю Черниговского областного совета Игорю Вдовенко.

Как сообщила пресс-служба НАПК, предписание Гриневич внесено в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, имеющего неурегулированный потенциальный конфликт интересов, который может повлиять на объективность или непредвзятость принятия им решений, или на совершение или несовершение действий при выполнении им своих служебных полномочий, чем нарушены требования части первой статьи 28 закона «О предотвращения коррупции».

Председателю Черниговского облсовета предписание внесено в отношении директора КП "Надра Черниговщины" Черниговского областного совета Владимира Чечетова, который передал в управление принадлежащие ему корпоративные права в ООО "Проминвест-Ивановка" без соблюдения требований части третьей 36 закона.

Также внесено предписание председателю Березновской РГА Ривненской области Виталию Люшину в отношении начальника управления образования, молодежи и спорта Натальи Бойчук в связи с прямым подчинением ей близкого человека.

Согласно предписаниям, агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

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В то же время НАПК направило в суд 2 протокола об административных правонарушениях в отношении старшего следователя Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Олега Гели по поводу несообщения о реальном конфликте интересов и принятия им решений в условиях реального конфликта интересов. В частности, чиновник начал и осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве о отношении самого себя.

Ответственность за такие правонарушения предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятие решений в условиях такого конфликта интересов - штраф от 200 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении.