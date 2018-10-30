В Киеве продают шоколад из оккупированного Донецка - журналист (фото)
14:24, 30 октября 2018Общество
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В комментариях пишут, что ждут фото витрины и магазина, где был куплен шоколад.
Журналист показал фото шоколадки / фото facebook.com/akvilifer
По словам журналиста Тима Златкина, в столице продают шоколад, изготовленный на территории оккупированного Донбасса.
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Речь идет о шоколаде Dolci, местом изготовления значится "ДНР" (оккупированный Донецк). "Кто хочет шоколадку?", - иронически спросил в своем Facebook Златкин.
Напомним, в начале октября крымчане нашли на полках супермаркетов конфеты Roshen, изготовленные на Липецкой фабрике. На обертках золотыми буквами написано - произведено в Липецкой области, Россия.
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