В Киеве продают шоколад из оккупированного Донецка - журналист (фото)

В комментариях пишут, что ждут фото витрины и магазина, где был куплен шоколад.

По словам журналиста Тима Златкина, в столице продают шоколад, изготовленный на территории оккупированного Донбасса. Читайте такжеКорреспондент УНИАН посетил фабрику Roshen в РФ после появления "украинских" конфет в Крыму (видео) Речь идет о шоколаде Dolci, местом изготовления значится "ДНР" (оккупированный Донецк). "Кто хочет шоколадку?", - иронически спросил в своем Facebook Златкин. Напомним, в начале октября крымчане нашли на полках супермаркетов конфеты Roshen, изготовленные на Липецкой фабрике. На обертках золотыми буквами написано - произведено в Липецкой области, Россия.

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