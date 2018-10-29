Оккупанты в Крыму хотят «национализировать» имущество Меджлиса

Перечень объектов, которые планируют «национализировать», пока не оглашают.

Так называемые власти аннексированного Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

Об этом сказал «глава» правительства Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Крым.Реалии».

Накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде ‒ КР) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК 27 октября. Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

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При этом Аксенов отметил, что «национализация» в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа «соответствующие меры должны быть приняты».

«Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию», ‒ заявил Аксенов.

Справка УНИАН. 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлисакрымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.