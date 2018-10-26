Обнародовано завещание Сенцова (фото)

В письме от 7 сентября 2018 года режиссер Олег Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.

Украинский режиссер-политзаключенный Кремля Олег Сенцов попросил опубликовать завещание.

Письмо «Громадському» передала его сестра Наталья Каплан. В письме от 7 сентября 2018 года Олег Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий. Также Сенцов назначил наследниками своих детей – Алину и Владислава.

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Издание опубликовало полный текст письма украинского режиссера:

«Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мною в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи» моей соратницы и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов.

Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18».

Как сообщал УНИАН, о завещании украинского политзаключенного Олега Сенцова в сентябре сообщила его сестра Наталья Каплан.