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Во Львове машины в длинной пробке расчистили дорогу для "скорой": видео стало хитом соцсетей

08:49, 26 октября 2018
Общество
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Машины прижалися к обочине / скриншот

В сети появилось видео со Львова, как машины в пробке на улице Княгини Ольги прижимаются к обочине ради того, чтобы машина «скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками смогла проехать.

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На видео, которое было обнародовано на странице «Так люблю той Львів» в Twitter, можно увидеть, как автомобили в пробке на двухполосной дороге освобождают место для «скорой», чтобы та смогла проехать посередине проезжей части.

При этом, ни один автомобилист не пытался схитрить, став позади «скорой» для преодоления пробки.

«Что-то все-таки немного в головах людей меняется в лучшую сторону», – говорится в аннотации к видео.

Видео: Андрей Проць

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Теги: #Львов#скорая#пробка