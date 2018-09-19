"Евробляхеры" заблокировали центр Киева: на дорогах образовались серьезные пробки

Из-за собрания владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично пробка тянется на Крещатик в сторону Европейской площади.

19 сентября в Киеве под зданием Кабинета Министров Украины начали собираться владельцы авто на еврономерах. Сотни машин припарковались на проезжей части.

В связи с этим на дорогах образовалась тянучка. Об этом сообщает "Информатор".

Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором будут вносить правки в два законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну. Владельцы «евроблях» переживают о дальнейшей судьбе принятия решения.

Из-за собрания владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично тянется на Крещатик в сторону Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, владельцы "евроблях" подали в суд на Кабмин из-за усиления прав полиции на таможне. Отмечается, что сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.