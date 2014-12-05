В Донецком аэропорту ад: "киборги" отступили со старого терминала - СМИ

Об этом сообщает "Громадське ТБ" со ссылкой на источник в Песках.

В частности, как отметил собеседник, из-за значительных повреждений старого терминала украинским силовикам пришлось его оставить.

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"Среди защитников аэропорта есть погибшие, много раненых, но их точное количество пока неизвестно. В старом терминале также осталось тело погибшего бойца", - говорится в сообщении.