В Донецком аэропорту ад: "киборги" отступили со старого терминала - СМИ
02:22, 05 декабря 2014Общество
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Боевики и российские наемники открыли сильный огонь по населенному пункту Пески и старому терминалу Донецкого аэропорта.
Пески и донецкий аэропорт под обстрелом, есть погибшие / facebook.com/sergei.loiko
Об этом сообщает "Громадське ТБ" со ссылкой на источник в Песках.
В частности, как отметил собеседник, из-за значительных повреждений старого терминала украинским силовикам пришлось его оставить.
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"Среди защитников аэропорта есть погибшие, много раненых, но их точное количество пока неизвестно. В старом терминале также осталось тело погибшего бойца", - говорится в сообщении.
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