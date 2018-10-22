Геннадий Зубко и Валентин Резниченко открыли уникальный детский сад в Днепропетровской области

Всего Днепропетровская облгосадминистрация создала 4,3 тыс новых мест для дошкольников, начиная с 2015 года.

В Подгородном Днепропетровской области вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и глава облгосадминистрации Валентин Резниченко открыли новый детский сад в форме пчелиных сот. Дошкольное учреждение было построено по уникальному проекту всего за один год.

Как заявил Зубко, Днепропетровщина – лидер в децентрализации власти. В частности, область опережает другие регионы по количеству созданных территориальных громад и темпам развития инфраструктуры. Детский сад, который был открыт сегодня, - 50-й по счету за последние три года. Его отличает необычная архитектура и использованные современные технологии.

«Энергоэффективность, безопасность, доступность, безбарьерность. Садик в Подгородном - это новый стандарт для детей нового поколения. Воспитывать их нужно в современных условиях, - отметил Зубко. - Именно сегодня, когда, благодаря децентрализации, деньги передали на местный уровень, новый садик профинансировали из областного и местного бюджетов. Это уже показывает эффективность реформы».

«Новые места для дошкольников - такую ​​задачу ставит перед нами Президент Украины Петр Порошенко. Строим садики нового тысячелетия. Пока такие есть только в Днепропетровской области. Ни одно частное дошкольное учреждение Украины не может похвастаться подобным дизайном, - сказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - В этом году открываем в области два детсада, построенные «с нуля». Первый - в Подгородном. Это учреждение уникальной формы и содержания. Здесь будут воспитываться 115 детей».

Это первый в области детский сад-улей, введенный в эксплуатацию. Еще два таких Днепропетровская облгосадминистрация строит в Романково и Илларионово, отметил советник руководителя региона Юрий Голик.

«В наших учреждениях нетипичное все - от панорамных окон до внутреннего двора с теплым полом», - сказал Голик.

Площадь садика составляет почти 2000 кв метров. Все шесть его корпусов обшиты разноцветной фиброплиткой. Комнаты внутри покрашены в оранжевый и желтый цвета и концептуально украшены изображениями сот. Здесь есть буфет, столовая, игровые комнаты и зал для занятий хореографией. Изюминка детсада - внутренний двор с «вечным летом».

Всего Днепропетровская облгосадминистрация создала 4,3 тыс новых мест для дошкольников, начиная с 2015 года.