Удачный период для Близнецов и сложный для Тельцов: гороскоп на неделю

Звезды сулят успех Близнецам, Овнам, о вот Тельцам - неудачи, говорится в гороскопе на неделю.

Жизнь буквально каждый день преподносит нам какие-то сюрпризы. И далеко не всегда приятные. Но, как гласит латинское изречение, предупрежден — значит вооружен.

О каких неприятностях предупреждают небесные светила представителей всех знаков зодиака, говорится в гороскопе "Фактов".

ОВЕН. Нынешний период хорош для решения вопросов, связанных с карьерным ростом. Будьте готовы к различным неувязкам и несостыковкам, из-за чего придется в срочном порядке менять свои планы. В личной жизни гороскоп сулит перемены, но прежде чем решиться на них, хорошенько все обдумайте.

ТЕЛЕЦ. Предстоит немало дел и хлопот. Чтобы рационально распределить свои силы, следует продумать график и неукоснительно следовать ему. Это благоприятное время для начала ремонта или смены места жительства.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны сил и энергии, так что смело можете браться за новые проекты. Тем более, что Фортуна сейчас на вашей стороне. В делах семейных возможны какие-то разногласия с детьми, постарайтесь все же их внимательно выслушать и прийти к обоюдному согласию.

РАК. Не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом. На службе проявите аккуратность и внимательность при подписании важных документов и решении финансовых вопросов — не исключена досадная ошибка, исправить которую окажется достаточно сложно.

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ЛЕВ. Оптимистический настрой поможет с легкостью справиться с любыми препятствиями, которые то и дело могут возникать на пути к достижению задуманного. На профессиональном поприще также все складывается замечательно, коллеги и руководство по достоинству оценят ваши идеи и предложения.

ДЕВА. Благоприятный период для построения планов на будущее. Также это неплохое время для экспериментов, особенно со своим имиджем. Однако не забывайте о том, что все хорошо в меру. В делах амурных возможны разногласия с любимым человеком, старайтесь не доводить дело до ссоры.

ВЕСЫ. Хоть и не в ваших силах сейчас повлиять на ход событий, но все же постарайтесь быть готовым к любым неожиданностям. Помните, что конкуренты не дремлют, поэтому держите свои планы в секрете. Воздержитесь от откровенных разговоров даже с друзьями и близкими людьми.

СКОРПИОН. В последнее время вы много и усердно трудились, поэтому сейчас можете позволить себе немного расслабиться и отдохнуть. Этот период хорош для смены рода деятельности и путешествий. Дальние поездки сулят интересные встречи и незабываемые впечатления.

СТРЕЛЕЦ. На служебном поприще может возникнуть временное затишье, поэтому появится больше времени для решения личных вопросов и общения с друзьями. Постарайтесь не давать никому обещаний, выполнить их будет весьма проблематично.

КОЗЕРОГ. Весьма напряженный период ожидается. Для осуществления задуманного не стоит идти напролом, сейчас вам больше подойдет обходная тактика. Старайтесь быть пунктуальными, а также избегайте споров и конфликтных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ. Ради достижения поставленной цели придется немало попотеть. Нынче вам под силу любые испытания, так что смело приступайте к выполнению задуманного.

РЫБЫ. Вашей энергии и оптимизму будут завидовать многие. Удастся с легкостью справиться с поставленными перед вами задачами, также не исключено появление перспективных деловых партнеров. Выходные дни желательно провести в приятной дружеской компании.

Ранее астролог Валентина Виттрок предупредила об опасном периоде с 5 октября по 16 ноября и рассказала, что категорически нельзя делать. Так, в эти дни лучше не покупать предметы искусства, особенно антиквариат, ювелирные украшения и шубы из натурального меха.