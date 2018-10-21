Чубаров призвал соотечественников приходить на судебные заседания для поддержки крымскотатарских политзаключенных

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа опубликовал график ближайших заседаний по рассмотрению дел политзаключенных - крымских татар.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров призвал соотечественников приходить на судебные заседания для поддержки политзаключенных крымских татар.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политическими заключенными, кинувшими вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может оказать особую помощь героям и их семьям. Приходите на судебные заседания, на которых преступники - российские оккупанты судят преданных своему народу, своей земле и своему государству граждан, пытаются сломить любящих свои семьи и уважающих своих соседей соотечественников. Наши братья в тюрьмах российских оккупантов остаются несломленными, потому что верят во Всевышнего Аллаха и уверены в каждом из нас, остающихся на свободе", - написал Чубаров.

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Также он опубликовал график ближайших заседаний.

"22, 23 и 24 октября в 14.00 - суд по делу Рустема Абельтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова («первая бахчисарайская группа»), которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе. Их обвинили в терроризме и заявили, что все они участники организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 28/1", - сообщил Чубаров.

По его данным, в подконтрольном РФ Верховном суде в оккупированном Крыму 23 октября в 14:00 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи Киевского районного суда г. Симферополь от 11.09.2018 г. по продлению меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Аметову Казиму (по «делу Веджие Кашка»), а 24 октября в 14.00 - рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление Киевского районного суда г. Симферополь от 08.08.2018 г. о продлении меры пресечения Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.