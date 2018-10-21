Чубаров призвал соотечественников приходить на судебные заседания для поддержки крымскотатарских политзаключенных
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров призвал соотечественников приходить на судебные заседания для поддержки политзаключенных крымских татар.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политическими заключенными, кинувшими вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может оказать особую помощь героям и их семьям. Приходите на судебные заседания, на которых преступники - российские оккупанты судят преданных своему народу, своей земле и своему государству граждан, пытаются сломить любящих свои семьи и уважающих своих соседей соотечественников. Наши братья в тюрьмах российских оккупантов остаются несломленными, потому что верят во Всевышнего Аллаха и уверены в каждом из нас, остающихся на свободе", - написал Чубаров.
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Также он опубликовал график ближайших заседаний.
"22, 23 и 24 октября в 14.00 - суд по делу Рустема Абельтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова («первая бахчисарайская группа»), которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе. Их обвинили в терроризме и заявили, что все они участники организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 28/1", - сообщил Чубаров.
По его данным, в подконтрольном РФ Верховном суде в оккупированном Крыму 23 октября в 14:00 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи Киевского районного суда г. Симферополь от 11.09.2018 г. по продлению меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Аметову Казиму (по «делу Веджие Кашка»), а 24 октября в 14.00 - рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление Киевского районного суда г. Симферополь от 08.08.2018 г. о продлении меры пресечения Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.