Лилась кровь: вахтерша керченского колледжа рассказала о первых минутах после взрыва (аудио)

По словам вахтерши, тревожная кнопка сломалась после взрыва.

Вахтерша Наталья Поникаровская, работавшая в Политехническом колледже в оккупированной Керчи во время стрельбы, сообщила, что тревожная кнопка сломалась после взрыва.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, по словам вахтерши, телефон также не работал.

«Я побежала нажимать тревожные кнопки. Ни слуху, ни духу, телефон не работает, свой тоже не работает, меня сильно ударило. Ноги, бедра и спина, кровь льется, стала кричать “вызывайте скорую”», – рассказала она.

Как сообщал УНИАН, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а потом переквалифицировало на статью «умышленное убийство».