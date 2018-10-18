Лилась кровь: вахтерша керченского колледжа рассказала о первых минутах после взрыва (аудио)
Вахтерша Наталья Поникаровская, работавшая в Политехническом колледже в оккупированной Керчи во время стрельбы, сообщила, что тревожная кнопка сломалась после взрыва.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, по словам вахтерши, телефон также не работал.
«Я побежала нажимать тревожные кнопки. Ни слуху, ни духу, телефон не работает, свой тоже не работает, меня сильно ударило. Ноги, бедра и спина, кровь льется, стала кричать “вызывайте скорую”», – рассказала она.
Я побежала нажимать тревожные кнопки. Ни слуху, ни духу, телефон не работает, свой тоже не работает, меня сильно ударило. Ноги, бедра и спина, кровь льется, стала кричать “вызывайте скорую”. Вахтерша, работавшая в колледже во время стрельбы, выжила. Она говорит, что тревожная кнопка сломалась после взрыва.
Как сообщал УНИАН, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а потом переквалифицировало на статью «умышленное убийство».