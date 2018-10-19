Кровавое ДТП в Харькове: почему затягивается суд над Зайцевой (видео)

Чем ближе к приговору в судебном разбирательстве про харьковское ДТП на Сумской, тем чаще болеет обвиняемая водитель Lexus Елена Зайцева.

Врач-нарколог, которая первой обнаружила у нее опиаты, скрывается от дачи показаний, говорится в сюжете ТСН.

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Ее фамилия стала олицетворением громких и мажорных ДТП: 20-летняя Зайцева за рулем дорогого Lexus выехала на перекресток на красный свет, врезалась в другое авто, а затем вылетела в толпу на тротуаре.

"Она ехала прямо не красный. Даже не представляю, что с ней будет", - говорил на месте трагедии один из полицейских.

Эти кадры с камер показывали только в суде – первые минуты после аварии. Зайцеву утешают друзья – ребята, которые приехали почти сразу. Кто они – до сих пор неизвестно.

На записи слышно, что водитель на момент аварии была без документов, но этот факт прокуроры и следователи не учли.