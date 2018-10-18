Мама керченского стрелка: за несколько дней до бойни он пересматривал видео с атаками в разных школах

В день атаки он дождался, пока мама уйдет на работу, и только после этого пошел в колледж.

В сети опубликованы первые детали допроса мамы керченского стрелка Владислава Рослякова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, за несколько дней до атаки Росляков начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах.

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«Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил - просто. Маму ответ удовлетворил. В день Х он дождался, пока она уйдет на работу, и только после этого пошел в колледж», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а потом переквалифицировало на статью «умышленное убийство».