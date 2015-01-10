Мариуполь готовится перейти на специальный пропускной режим

Пока что гражданских людей проверяют только по паспортам, но скоро вместо них все будут проезжать с подконтрольной боевикам территории только по специальным пропускам, выданным в СБУ, сообщает ТСН.

Для этого здесь оборудуют специальные пункты проверки гражданских лиц. Все эти мероприятия будут проводить, чтобы предотвратить проникновение диверсионных групп. Люди же еще не все понимают новые правила.

Работали сегодня по городу и мобильные пропускные пункты. Это и дополнительный контроль стационарных, и очередное напоминание дверсантам, что здесь военные ежесекундно начеку.

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Ситуация возле Мариуполя напряженно-стабильная. После двух дней затишья и сразу после того, как Россия доставила сюда 11-й "гумконвой", атаки возобновились. Среди военных пострадавших нет. Боевики получили отпор.

Огонь вели почти непрерывно в течение четырех часов. А из "Градов" обстреливали Павлополь. Снаряды разрывались в поле. В село не попали. Но долетали аж до фермы.