Балуха намерены этапировать в Керченскую колонию

Украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в Керченскую колонию.

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Об этом "Крым.Реалии" сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Официального подтверждения от российских властей пока нет.

Напомним, 5 июля так называемый суд приговорил Балуха к пяти годам лишения свободы в рамках двух уголовных дел. Его также обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Сначала Владимира Балуха приговорили к трем годам и семи месяцам колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности, за флаг Украины, вывешенный во дворе его дома.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Адвокат Ольга Динзе отмечала, что украинский активист за время голодовки потерял 30 кг веса. Сам заключенный неоднократно сообщал об издевательствах над ним в Симферопольском СИЗО.

Балух прекратил голодовку на время этапа в колонии в России, однако отметил, что еду, которую там будут давать, не примет и не оденет российскую тюремную робу.