На Сумщине ветеранов АТО "поздравили" видео с пророссийскими боевиками

Глупость или чья-то сознательная провокация может стоить должностей четырем чиновникам.

На Сумщине бойцов АТО поздравили видеороликом с сепаратистами и их главарями в главной роли. Это произошло в Конотопе во время торжеств ко Дню защитника Украины, на которые пригласили около полутысячи ветеранов войны, полицейских и военнослужащих.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео из клипа российской певицы вывели на большой экран во дворце культуры во время танцевального номера. На нем главари террористов, украинские пленные и символика фейковых республик. Несколько АТОшников сразу вышли из зала и начали выяснять, что это было.

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"Сначала это было недоразумение. Хотелось понять, как такое могло произойти, что на таком концерте появилось такое видео. Злость, возмущение было", - рассказал ветеран Богдан Войцеховский.

В городском совете срочно созвали совещание и выяснили, что концерт организовало управление культуры, а откуда взялось провокационное видео – его руководитель сам не поймет. "Вчера я была на репетиции лично, проверяла этот материал – этого материала на репетиции не было", - утверждает руководитель управления Елена Шинкаренко.

Директор дома культуры, который занимался видеосопровождением танцевальных номеров, объясняет все техническим сбоем программы и невнимательностью монтажеров. "Это была тематика, связанная с войной на востоке солдат АТО, но кто знает чего полетела программа, и мы уже сегодня, это было часов в 12, а концерт на четыре – и я бегом-бегом с интернета качал", - объясняет директор заведения Сергей Заралей.