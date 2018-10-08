Вдохновение не покидает: в РФ заявили, что Сенцов начал писать сценарий нового фильма

В ведомстве заверили, что медики постоянно следят за состоянием здоровья Сенцова.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов начал писать сценарий нового фильма.

Об этом в интервью российскому изданию «Известия» сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.

«Он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», — отметил замдиректора ФСИН России.

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Он также заверил, что медики постоянно следят за состоянием здоровья Сенцова.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки. Он отметил, что в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из-за его критического состояния.