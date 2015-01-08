Во Львовской области на Рождество дотла сгорела столетняя церковь (фото)

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 7 января в 13:21 к спасателям поступило сообщение о пожаре в церкви «Введения во Храм Пресвятой Богородицы» УПЦ Киевского патриархата в селе Верхнее Турковского района. Здание церкви деревянное, высотой 23 м, крытая железом, размером 30×15 м. Построена в 1913 году.

До приезда спасателей прихожане пытались самостоятельно потушить пожар, однако пламя интенсивно распространилось по деревянным конструкциям храма и перекинулось на деревянную колокольню рядом.

Читайте такжеНа Черниговщине неизвестные сожгли дом священника Московского патриархата, перешедшего в УПЦ КП„В 14:44 пожарные полностью ликвидировали возгорание и спасли колокольню от полного уничтожения огнем. В результате пожара храм сгорел дотла. Кроме этого, повреждена деревянная стена колокольни на площади 35 кв. м”, - отмечается в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось 14 спасателей и 5 единиц спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.