На Донетчине задержали австралийца с боеприпасами и удостоверением журналиста "ДНР"

Украинские пограничники в Донецкой области задержали гражданина Австралии, в вещах которого было обнаружено удостоверение журналиста, «аккредитованного» в так называемой ”Донецкой народной республике”, и боеприпасы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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”Вчера вечером при выезде с территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям сотрудниками Госпогранслужбы в пункте контроля «Георгиевка» (Донецкая область) задержан гражданин Австралии, возможно, причастный к участию в бандформированиях «ДНР». Информация об этом гражданине поступила от правоохранительных органов. При проверке его личных вещей обнаружено 10 боеприпасов калибра 7,62, бронежилет, 2 ножа, пропуск и удостоверение «аккредитации» журналиста в ”ДНР”, - сказал Лысенко.

По его словам, после составления соответствующих процессуальных документов иностранец передан сотрудникам СБУ.