Милиционеры задержали боевика, проводившего разведку в тылу сил АТО

В ходе проведения специальной операции сотрудниками УБОП и Управления криминальной милиции УМВД в Черкасской области в зоне АТО был задержан 49-летний житель Донецкой области, которому инкриминируется участие в незаконных вооруженных формированиях.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, правоохранителями было установлено, что данный гражданин под псевдонимом «Гром» длительное время принимал участие в боевых действиях в составе батальона боевиков «Оплот». В этом батальоне боевиков он, будучи командиром отделения, обеспечивал охрану различного рода объектов в Донецке.

Кроме того, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в тылу сил АТО: собирал информацию о размещении блокпостов и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины и других формирований. Полученные им данные передавались непосредственно одному из главарей террористов - Безлеру «Бесу».

Читайте такжеНа Луганщине задержали одного из лидеров бандформирования "Леший" (видео)Действия задержанного квалифицируются по ч. 5 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой. В отношении задержанного Изюмским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.