Волонтеры угостили раненых бойцов АТО праздничной кутьей и варениками (фото, видео)
22:15, 06 января 2015Общество
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В вареники даже положили сюрпризы - монетки с посланиями "Слава Украине" и "Героям слава".
Волонтеры угощали раненых бойцов АТО праздничной кутьей и варениками / Фото УНИАН
В военном госпитале в Киеве раненым бойцам волонтеры устроили настоящий Сочельник.
Постные блюда готовили сами на собственной кухне, говорится в сюжете ТСН. В вареники даже положили сюрпризы - монетки с посланиями "Слава Украине" и "Героям слава".
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Также приготовили борщ, компот и традиционную на Сочельник кутью.
Волонтеры устроили сочельник для раненых бойцов
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