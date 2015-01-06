Волонтеры угостили раненых бойцов АТО праздничной кутьей и варениками (фото, видео)

22:15, 06 января 2015
Общество
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В вареники даже положили сюрпризы - монетки с посланиями "Слава Украине" и "Героям слава".

Фото УНІАН

В военном госпитале в Киеве раненым бойцам волонтеры устроили настоящий Сочельник.

Постные блюда готовили сами на собственной кухне, говорится в сюжете ТСН. В вареники даже положили сюрпризы - монетки с посланиями "Слава Украине" и "Героям слава".

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Также приготовили борщ, компот и традиционную на Сочельник кутью.

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