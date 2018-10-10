Кабмин одобрил создание нового отряда ГПСУ на границе с Россией

Ранее в Генштабе ВСУ назвали диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на арсенале в Черниговской области.

Кабинет министров Украины одобрил создание бюджетного учреждения «Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения. Читайте такжеВ ГНСУ сообщают об очередной лазерной атаке оккупантов против пограничников Шосткинский пограничный отряд, согласно его названию, будет действовать в Сумской области. Ранее в Генштабе ВСУ назвали диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на арсенале в Черниговской области. В Нацполиции также отметили, что одна из основных версий причин пожара на военных складах под Ичней – действия российских диверсантов.

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