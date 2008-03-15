Правительство передало Главному управлению разведки почти 20 миллионов

Кабинет Министров Украины передал Главному управлению разведки Минобороны предусмотренные в бюджете средства в размере 19,4 млн. грн.

Текст соответствующего распоряжения (№ 441-р от 5 марта 2008 года), подписанного премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, размещен на Правительственном портале.

Передачу бюджетных назначений 2008 года Главному управлению разведки Минобороны осуществлено по предложению Министерства обороны в связи с передачей выполнения отдельных функций и на содержание военных частей от Минобороны Главному управлению разведки.

Эти финансы планируется потратить, в частности, на подготовку офицерского состава, повышение квалификации, переподготовку офицерских кадров и государственных служащих, начальную военную подготовку молодежи, на Главное управление разведки Минобороны, а также на осуществление разведывательной деятельности в сфере обороны.