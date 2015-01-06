Пострадавшим в ДТП бойцам срочно нужна кровь
Военных, которые пострадали в ДТП, везут в военный госпиталь Харькова
Призывы о помощи IT Sector Харьков разместил в Твиттере.
"Нужна кровь! В ГПК вул. Клочковская, 366". - отмечается в сообщении.
В то же время отмечается, что донорами могут стать только лица с харьковской пропиской.
Как сообщает Еспресо.TV со ссылкой на волонтеров: "Везут 300-х до Харькова, медикам нужна кровь - отрицательная (1,2,3,4 группы - 1,5 литра), позитивная (1 - 3,5 л, 2 - 5,6 л, 3 - 5л, 4 - 2 , 1 л) Кровь нужна в Харькове или области с пометкой для батальона Кульчицкого!"
Читайте такжеДТП в зоне АТО погибло 12 военныхКак сообщал УНІАН. через плохие погодные условия в зоне АТО произошло ДТП с участием военного автомобиля КРаЗ и автобуса "Богдан". В аварии погибли 12 бойцов. Еще 18 ранены.
#Харьков#Харьков НУЖНА КРОВЬ! в гпк вул. Клочковская 366. Предварительная запись: https://t.co/5Wo7FXAqN0pic.twitter.com/SRzWO7L5mh
- IT Sector Харьков (@itsector) 5 Январь 2015
ВНИМАНИЕ! Кровь принимают исключительно у граждан с харьковской пропиской!!! #Харьков#Харьковpic.twitter.com/5sl5Xg8qAY
- IT Sector Харьков (@itsector) 5 Январь 2015