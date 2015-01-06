Пострадавшим в ДТП бойцам срочно нужна кровь

Призывы о помощи IT Sector Харьков разместил в Твиттере.

"Нужна кровь! В ГПК вул. Клочковская, 366". - отмечается в сообщении.

В то же время отмечается, что донорами могут стать только лица с харьковской пропиской.

Как сообщает Еспресо.TV со ссылкой на волонтеров: "Везут 300-х до Харькова, медикам нужна кровь - отрицательная (1,2,3,4 группы - 1,5 литра), позитивная (1 - 3,5 л, 2 - 5,6 л, 3 - 5л, 4 - 2 , 1 л) Кровь нужна в Харькове или области с пометкой для батальона Кульчицкого!"

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