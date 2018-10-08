"Чистое небо-2018": в Украине стартовали военные учения с участием американских самолетов (фоторепортаж)

В учениях "Чистое небо-2018" примут участие 9 стран.

В Украине начинаются многонациональные военные учения "Чистое небо-2018" с участием американских самолетов.

Читайте такжеВ Закарпатье движется колонна военной техники (фото)

В частности, в 12-дневных многонациональных совместных учениях принимают участие 9 стран - Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украины.

Ранее сообщалось, что самолеты воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в международных военных учениях "Чистое небо-2018".