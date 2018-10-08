"Чистое небо-2018": в Украине стартовали военные учения с участием американских самолетов (фоторепортаж)
18:37, 08 октября 2018Общество
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В учениях "Чистое небо-2018" примут участие 9 стран.
В Украине начинаются многонациональные военные учения "Чистое небо-2018" с участием американских самолетов.
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В частности, в 12-дневных многонациональных совместных учениях принимают участие 9 стран - Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украины.
Ранее сообщалось, что самолеты воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в международных военных учениях "Чистое небо-2018".
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