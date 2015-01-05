В подкрепление боевикам на Донбасс прибыла «полиция Чечни» - Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«На самом деле подразделение укомплектовано сотрудниками полиции Чечни (ППСП им. Ахмада Кадырова), которые в конце декабря прошлого года, в ходе шоу на стадионе в Грозном, подписали рапорта на имя министра внутренних дел Чечни Р.Алханова о том, что «готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего — Президента Российской Федерации В. В. Путина, Министра внутренних дел России В. А. Колокольцева и Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова по защите интересов Российской Федерации в любой точке мира»», - пишет Тымчук.

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По информации ИС, подразделение «кадыровцев» имеет тяжелое пехотное вооружение. Также в составе подразделения до 10 единиц бронетехники.