В Приазовье организовывают мобильные блокпосты
22:53, 04 января 2015Общество
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Десантники 79-й аэромобильной бригады с боевой техникой обустраивают временные блокпосты в селах и на внутренних дорогах Приазовья.
В Приазовье организовывают мобильные блокпосты / скриншот
Неожиданными проверками пытаются противодействовать проникновению диверсионно-разведывательных групп и обезвреживать корректировщиков огня, передает 5 канал.
Чтобы распознать врага в гражданском - нужен немалый опыт.
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На мобильном блокпосте военнослужащие проверяют документы и машины.
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