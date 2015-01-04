В Приазовье организовывают мобильные блокпосты

Десантники 79-й аэромобильной бригады с боевой техникой обустраивают временные блокпосты в селах и на внутренних дорогах Приазовья.

Неожиданными проверками пытаются противодействовать проникновению диверсионно-разведывательных групп и обезвреживать корректировщиков огня, передает 5 канал. Чтобы распознать врага в гражданском - нужен немалый опыт. Читайте такжеВоенные перекрыли въезды в Район, жители пригородных сел добирались на работу пешком - СМИ На мобильном блокпосте военнослужащие проверяют документы и машины.

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