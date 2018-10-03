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Украинские врачи массово увольняются и уезжают на заработки (видео)

21:19, 03 октября 2018
Общество
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Прежде всего - молодые, амбициозные и наиболее квалифицированные. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ведь именно такие нужны в Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. И хотя медикам приходится идти на профессиональное понижение, их заработки за рубежом иногда на порядок больше, чем на родине. 

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Теги: #врачи#заробитчане#медики