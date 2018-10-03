Украинские врачи массово увольняются и уезжают на заработки (видео)

И хотя медикам приходится иди на профессиональное понижение, их заработки за рубежом иногда на порядок больше, чем на родине.

В украинских больницах катастрофически не хватает персонала. Увольняются врачи и медсестры. Читайте такжеБюджет-2019: чего ждать украинцам в следующем году Прежде всего - молодые, амбициозные и наиболее квалифицированные. Об этом говорится в сюжете ТСН. Ведь именно такие нужны в Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. И хотя медикам приходится идти на профессиональное понижение, их заработки за рубежом иногда на порядок больше, чем на родине.

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