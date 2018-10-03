Украинские врачи массово увольняются и уезжают на заработки (видео)
21:19, 03 октября 2018Общество
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И хотя медикам приходится иди на профессиональное понижение, их заработки за рубежом иногда на порядок больше, чем на родине.
В украинских больницах катастрофически не хватает персонала. Увольняются врачи и медсестры.
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Прежде всего - молодые, амбициозные и наиболее квалифицированные. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ведь именно такие нужны в Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. И хотя медикам приходится идти на профессиональное понижение, их заработки за рубежом иногда на порядок больше, чем на родине.
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