УПЦ МП отправляла в Киев "православных титушек" с целью срыва переговоров о получении томоса

Акции по блокированию резиденции экзархов Константинополя в Киеве представителями УПЦ МП сорвали блогеры.

В Службе безопасности Украины подтверждают информацию волонтеров, что УПЦ МП отправляла в Киев так называемых "православных титушек" для срыва переговоров о получении томоса.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, отвечая на вопрос УНИАН, действительно ли УПЦ МП отправляла так называемых "православных титушек" в столицу с целью блокирования резиденции экзархов Константинополя в Киеве, о чем на днях сообщали волонтеры в социальных сетях.

Читайте такжеРоссия не отказывается от намерений создать "управляемый хаос" в Украине - СБУ

"Действительно так, в понедельник были проведены первые акции за счет прихожан Житомирской епархии и Киева. Во вторник такая акция уже не состоялась, по-видимому, благодаря реакции блогеров, которые заранее предупредили, что такое может быть", - сказал Кононенко и добавил, что в дальнейшем УПЦ МП прекратила эти попытки, хотя они должны были быть ежедневными и массовыми.

По словам Кононенко, СБУ отслеживает подобные акции, "но сопровождать их мы не можем на том основании, что они действуют в рамках действующего законодательства".