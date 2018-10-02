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На Днепропетровщине установили рекордный железный Герб Украины

19:25, 02 октября 2018
Общество
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Герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины / 1tv.kr.ua

В Николаевской объединенной громаде Петропавловского района установили наибольший железный Герб в Украине. Его размеры более 4,5 м на почти 3,5 м.

Об этом сообщает портал "Первый городской". Наибольший Герб изготавливала команда мастеров Петропавловского района. Над ним работали в течение недели. Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка. Как раз рядом с 15-ти метровым флагштоком с флагом Украины.

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Герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. 

Ранее итальянка установила мировой рекорд, нырнув без акваланга на глубину свыше 100 метров.

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Теги: #Днепр#рекорд