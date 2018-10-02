На Днепропетровщине установили рекордный железный Герб Украины

Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка.

В Николаевской объединенной громаде Петропавловского района установили наибольший железный Герб в Украине. Его размеры более 4,5 м на почти 3,5 м.

Об этом сообщает портал "Первый городской". Наибольший Герб изготавливала команда мастеров Петропавловского района. Над ним работали в течение недели. Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка. Как раз рядом с 15-ти метровым флагштоком с флагом Украины.

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