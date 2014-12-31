По всей Украине объявлено штормовое предупреждение
16:06, 31 декабря 2014Общество
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На сегодня, 31 декабря, по всей Украине объявлено метеорологическое штормовое предупреждение.
По Украине объявлено штормовое предупреждение / Думская
Об этом говорится в сообщении Укргидрометеоцентра.
"Днем 31 декабря на большей части территории страны гололедица, на юге отдельные порывы ветра 15-18 м/с. 31 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области сохраняется опасность схода снежных лавин", - сказано в сообщении.
Читайте такжеНа Одесщине военная техника откапывает машины из снежной ловушкиПоследние несколько дней в южной и центральной Украине наблюдаются мощные снегопады, сопровождающиеся грозами и сильным ветром.
Вследствие непогоды сотни населенных пунктов были обесточены, тысячи людей застряли в сугробах на дорогах в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
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