По всей Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом говорится в сообщении Укргидрометеоцентра.

"Днем 31 декабря на большей части территории страны гололедица, на юге отдельные порывы ветра 15-18 м/с. 31 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области сохраняется опасность схода снежных лавин", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Одесщине военная техника откапывает машины из снежной ловушкиПоследние несколько дней в южной и центральной Украине наблюдаются мощные снегопады, сопровождающиеся грозами и сильным ветром.

Вследствие непогоды сотни населенных пунктов были обесточены, тысячи людей застряли в сугробах на дорогах в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях.