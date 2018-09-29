Умер известный украинский дипломат (фото)

После обретения Украиной независимости в 1991 году Николай Макаревич лично координировал критически важную работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами и в первую очередь – странами «Большой семерки».

28 сентября на 78-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший Первый заместитель Министра иностранных дел Николай Макаревич.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Посвятив почти 50 лет своей жизни работе на дипломатической ниве, Николай Петрович зарекомендовал себя преданным и активным защитником интересов Украинского государства, талантливым руководителем и организатором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обретения Украиной независимости в 1991 году Макаревич лично координировал критически важную работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами и в первую очередь – странами «Большой семерки» и приложил значительные усилия к реализации решения об отказе Украины от ядерного арсенала.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на 74-м году жизни умер известный украинский режиссер Александр Коваль.