Везунчики Козероги и аутсайдеры Девы: что сулит гороскоп на октябрь всем знакам зодиака

Козерогам звезды в средине осени 2018 года принесут настоящий сюрприз. Вас ждут события, которые помогут улучшить ваше финансовое положение или создать оптимальные условия жизни.

Следующий месяц одним сулит встречу с важным человеком, а другим семейные проблемы и хлопоты.

Известный астролог Павел Глоба составил подробный гороскоп на октябрь 2018 и рассказал, что ждет каждый знак зодиака.

Овен

Всем представителям знака Овен стоит быть внимательными к окружающим. Звезды сулят им встречу с очень важным человеком, который поможет им полностью изменить свою жизнь. Для одиноких Овнов это может быть встреча своей половинки, а вот для тех, кто желает повышения по работе новое знакомство может положить начало великолепной карьере. Присматривайтесь к окружающим и не бойтесь заводить новых друзей: они помогут вам достичь давно желанных перемен.

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Телец

Для всех Тельцов октябрь 2018 года, по данным астролога, должен стать важным месяцем для решения семейных проблем. Именно сейчас им потребуется взять себя в руки и обсудить с родственниками или своей половинкой будущее. Любые разногласия, которые накапливались годами, могут стать причиной разрыва отношений и серьезных ссор. Избежать такого исхода поможет только желание понять своего партнера и во что бы то ни стало сохранить с ним теплые отношения.

Близнецы

Для всех Близнецов в средине осени 2018 года наступит очень важный этап романтических отношений. Те представители знака, которые уже нашли свою половинку, смогут возобновить былую страсть. А вот одинокие Близнецы, согласно точному гороскопу астролога, встретят партнера, с которым смогут прожить всю жизнь. Эту встречу вы почувствуете сразу: новое знакомство принесет вам максимум положительных эмоций и заставит вспомнить о светлых чувствах. Не теряйте шанс! Ведь если вы упустите сейчас свою половинку, то в будущем можете ине встретить такого же удивительного и светлого человека.

Рак

Всем представителям этого знака нужно поработать над своими отношениями и вернуть доверие со стороны партнера и со стороны рабочего коллектива. Рассчитывать на самостоятельное разрешение проблем Ракам не стоит: только упорная работа и умение слушать, понимать и находить компромиссы помогут им вернуться к спокойной и счастливой жизни. То же касается и рабочих моментов: обсудите все проблемы на работе и вы сможете забыть о каких-либо разногласиях с сотрудниками или начальством.

Лев

Львам октябрь 2018 года принесет больше хлопот, чем другие месяцы. В семье может наблюдаться некая прохлада, но она будет связана лишь с особым расположением звезд. Переждите этот месяц и отношения с близкими легко наладятся. А вот на работе проблем будет очень много и начнутся они с первых дней месяца. Тут откладывать хлопоты в долгий ящик не рекомендуется: педантичное решение возникающих задач поможет к концу месяца добиться стабильности в рабочих процессах.

Девы

Как гласит гороскоп на октябрь 2018 от Павла Глобы, Девам средина осени может принести значительные проблемы в отношениях с партнером. В отельных случаях, если разрешение конфликтов не будет возможным, представители этого знака могут решиться на развод. Не волнуйтесь, и смело обсуждайте все проблемы со своей половинкой. И при отсутствии общих интересов, угасании любви не бойтесь завершить такие отношения. Разрыв пройдет безболезненно и поможет вернуться к счастливой жизни без ссор и упреков.

Весы

Всех представителей этого знака зодиака ждут значительные перемены в средине осени. Большинство Весов придет к мысли о том, что деньги и карьера не являются самым важным в их жизни. Возвращение семейных ценностей на пьедестал будет и правильным, и полезным. Не гоните от себя мысли о восстановлении прежних отношений с партнером и друзьями: они помогут улучшить свою жизнь и почувствовать любовь и поддержку со стороны близких для вас людей.

Скорпион

Как и другим знакам зодиака, Скорпионам гороскоп на средину осени сулит множество проблем и разногласий. Но касаться они будут не рабочих, а личных отношений. Вам следует вернуть расположение партнера и внимательно прислушаться к его желаниям. В противном случае ссоры и обиды будут накапливаться, а в итоге могут послужить причиной развода. Наладить отношения с любимыми вам поможет совместный отдых или непродолжительное путешествие. Важно лишь вместе решить, куда вы хотите отправиться.

Стрелец

Всех Стрельцов в октябре 2018 года ждет спокойное общение с любимыми и близкими людьми. Но при этом они могут не только наладить отношения, но и сделать свою половинку еще счастливей. Если вы давно думали о том, чтобы завести детей - решайтесь на этот шаг! Он поможет вам обновить отношения, стать ближе со своим партнером и в тоже время обеспечить радостное будущее вам обоим. Главное лишь заранее обсудить все детали и подготовиться к рождению малыша.

Козерог

Согласно гороскопу известного астролога, Козерогам звезды в средине осени 2018 года принесут настоящий сюрприз. Вас ждут события, которые помогут улучшить ваше финансовое положение или создать оптимальные условия жизни. Вы можете с нетерпением ждать такого события или же просто положиться на высшие силы: в любом случае происходящее вокруг вас будет позитивным и радостным. Поэтому на время отгоните мысли о проблемах, настройтесь на положительные эмоции и невзгоды исчезнут сами по себе.

Водолей

Для многих Водолеев средина осени ознаменуется усталостью и раздражительностью. Поэтому всем представителям этого знака зодиака рекомендуется сбавить обороты, взять отпуск и провести время вместе с семьей или друзьями. Отгоняйте от себя тяжелые мысли и следуйте зову сердца: это поможет вам избежать переутомления, поспособствует восстановлению сил и улучшению настроения. Также неплохим вариантом станет новое спокойное хобби: вязание, собирание марок или складывание паззлов.

Рыбы

Рыбам, как и Водолеям, следует пожалеть себя и подарить себе отличный отдых во втором месяце осени. Это может быть поездка на выходных за город или же просто спокойный отдых дома. Высыпайтесь, думайте позитивно и вы легко забудете о любой усталости. А вот в конце месяца будьте готовы к новым знакомствам и интересным встречам. Они принесут вам позитив и помогут вернуть в вашу жизнь счастье и спокойствие.