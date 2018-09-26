На надбавку к зарплате педагогам в Львовской области выделили 5,8 миллиона гривень

В целом речь идет о 3500 работников учреждений образования Львова.

Львовский городской совет выделил дополнительные средства в размере 5,8 млн грн для установления надбавки за сложность и напряженность в размере 10% педагогическим работникам дошкольных и внешкольных учебных заведений, детско-юношеских спортивных школ.

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В целом речь идет о 3500 работников учреждений образования Львова, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«С 2015 года оплата труда педагогическим работникам производится из образовательной субвенции. И при расчете формулы образовательной субвенции не учтено деление классов на группы при изучении отдельных предметов, финансирование групп продленного дня, повышение должностных окладов педагогических работников, содержащихся за счет средств образовательной субвенции на 10% с 1 января 2018 года. Расчет объема расходов образовательной субвенции на образование Львова на 2017 год Министерством финансов проведено, исходя из количества учеников, которые согласно статистическим данным по состоянию на 05.09.2016 учились в учебных заведениях Львова (73 639 учащихся), а уже на 05.09.2017 их было 75 950 человек, а на 05.09.2018 – 78 917. Из городского бюджета Львова направлено 151,0 млн грн для покрытия этих расходов.

Учитывая то, что с 1 января 2018 года повышены должностные оклады на 10% педагогическим работникам, которые содержатся за счет средств образовательной субвенции, и факт не принятия правительством решения о повышении должностных окладов педагогических работников, финансируемых за счет средств местного бюджета, Львовским городским советом выделены дополнительные средства в размере 5,8 млн грн для установления надбавки за сложность и напряженность 10% педагогическим работникам дошкольных и внешкольных учебных заведений, детско-юношеских спортивных школ, а это свыше 3500 работников учреждений образования Львова», – сообщили в департаменте гуманитарной политики горсовета.