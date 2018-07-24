Днепр первым в Украине ввел медицинское страхование педагогических работников

Отныне педагоги Днепра смогут получить помощь во время амбулаторного и стационарного лечения.

В Днепре по инициативе городского головы Бориса Филатова обеспечили медицинской страховкой педагогических работников коммунальных учреждений общего среднего образования. Такая практика для Украины является новой. Днепр стал первым городом, где за счет городского бюджета застраховали педагогов.

«Мы провели тендер, который выиграла страховая компания. Сейчас медицинскую страховку имеют все педагогические работники коммунальных учреждений общего среднего образования города, а их – более 6,2 тысяч. В течение года на каждого педагогического работника из городского бюджета будет выделяться 1200 грн. страховки для получения медицинской помощи в случае временной потери трудоспособности. В рамках этой страховки педагоги могут бесплатно получить лекарства и консультацию врача. Мы очень ценим наших педагогов», – отметил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

В рамках данной медицинской страховки, которую ввели с 1 июня, педагоги Днепра смогут получить помощь во время амбулаторного и стационарного лечения.

«Страховка покрывает лечение острого заболевания или обострения хронического. Педагог имеет право обратиться в любое медицинское учреждение по всей Украине. После того, как ему поставили диагноз, он сможет получить бесплатные лекарства в ближайшей аптеке. В случае, если пациент купил лекарства за свой счет, он может предоставить минимальный пакет документов, и в течение 10 дней потраченную сумму вернут ему на зарплатную карточку», – пояснил представитель страховой компании Армен Гукосян.

Заместитель директора средней общеобразовательной школы №123 Татьяна Белозерова уже воспользовалась преимуществами медицинского страхования за средства городского бюджета: «Сначала я не верила, что с медицинской страховкой все будет действительно так легко. Я заболела ОРВИ, позвонила на горячую линию страховой компании, мне подробно рассказали, какие документы нужно собрать и что делать. На следующий день я пошла в ближайшую аптеку и бесплатно получила лекарства, которые назначил врач. Таким образом я сэкономила 960 грн. Очень приятно, что в городе есть такая программа».