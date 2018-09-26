Одесские активисты считают задержанных за нападение на Михайлика "козлами отпущения" (видео)

Одесские активисты отнеслись к информации от следователей с сомнением.

"Козлами отпущения" называют одесские активисты задержанных за нападение на Олега Михайлика.

Как говорится в сюжете ТСН, полиция в этом преступлении подозревают трех граждан Грузии, которые давно живут в Одессе. О них известно, что их мобилки зафиксировали на месте нападения, а сами мужчины сидели в одном авто.

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В Олега Михайлика, который борется в Одессе с незаконными застройками, стреляли в выходные. Сейчас мужчина в больнице. По словам прокуроров, у задержанных изъяли оружие, из которого стреляли в активиста. Один из подозреваемых прикован к инвалидной коляске в результате давней аварии, после допроса из-за обострения болезни его доставили в больницу. Двое других подозреваемых находятся под стражей.

Активисты следователям не верят. «На нас начали выходить родственники этих людей. Говорят: да, они действительно представители какого-то криминала, но это «барсеточники», «домушники», но они не наемные убийцы. Поэтому мы с сомнением, как минимум, относимся к этой информации», – говорит товарищ Михайлика Игорь Бычков.