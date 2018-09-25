В Одессе задержаны трое подозреваемых в покушении на активиста Михайлика – источник (видео)

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, они являются гражданами Грузии.

В Одессе задержаны трое подозреваемых в покушении на известного общественного деятеля, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, получившего 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Он отметил, что задержаны трое молодых мужчин, которые, по предварительным данным, являются гражданами Грузии. У одного из них якобы изъято оружие, из которого стреляли.

В настоящее время двое подозреваемых находятся в Приморском отделе полиции, еще один – в городской клинической больнице №1, куда он доставлен из полиции в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

По данным источника, подозреваемых, которые отрицают свою причастность к покушению, вычислили по мобильным телефонам.

В больнице сейчас находится консул Грузии в Одессе.

В Главном управлении Нацполиии в Одесской области данную информацию комментировать отказались, сославшись на запрет руководства главка.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего пока стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решено пока не извлекать.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на Михайлика. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая – со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроек и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» – общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия – личностные отношения, пятая – преступление совершено из хулиганских побуждений.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ситуация в Одесской области, в частности, с нападениями на активистов, будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября.

В то же время заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Украины Виктория Навроцкая сообщила, что в Одесской области с 25 сентября начинается оперативная отработка, создается постоянная мониторинговая группа по работе общественных организаций. Также в рамках усиления мер безопасности в регионе будут работать совместные группы патрулирования сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.