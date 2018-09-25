Своими заявлениями УПЦ МП провоцирует межконфессиональную вражду в Украине - вице-премьер

Вице-премьер-министр отмечает, что украинская православная церковь Московского патриархата стала на путь самоизоляции.

Заявлением против пребывания представителей Константинопольского патриарха в Украине украинская православная церковь Московского патриархата провоцирует межконфессиональную рознь.

Такое мнение вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко выразил в Twitter.

«Заявлением против пребывания представителей Константинопольского патриарха в Украине Московский патриархат сам провоцирует межконфессиональную вражду», - написал Кириленко.

По мнению вице-премьера, "любая церковь не может пренебрегать мнением большинства православных Украины, которые поддерживают предоставление томоса". "УПЦ МП стала на путь самоизоляции", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, УПЦ МП заявила, что требует от Константинопольского патриархата отозвать экзархов с Украины.

В частности, священный Синод УПЦ МП на заседании, которое состоялось 25 сентября в Киево-Печерской Лавре, выразил свое отношение относительно назначения Константинопольским патриархатом экзархов в Киев.

Синод постановил, что назначение Вселенским патриархатом двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине является «грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории» и призвал Константинопольского Варфоломея «прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной Церкви и не нарушать ее канонической территории».

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Синод постановил, что деятельность экзархов Константинопольского патриархата архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона является антиканонической, нарушает межконфессиональный мир в Украине, и они должны «покинуть каноническую территорию Украинской православной Церкви». Епископат УПЦ МП должен приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом Синод призвал клир, монашествующих и верующих УПЦ МП усилить свои молитвы «за сохранение единства святого православия».

Справка УНИАН. В апреле президент Украины Петр Порошенко вместе с иерархамии Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви официально обратились к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором тот отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине назначил двух своих экзархов в Киеве. Ими стали архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Илларион Эдмонтонский.