УПЦ МП требует, чтобы экзархи Вселенского патриархата покинули Украину

Назначение Константинопольским Патриархатом экзархов в Киев было названо "грубым вмешательством" во внутренние дела Украинской Православной Церкви.

Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) на заседании во вторник призвал вселенского патриарха Варфоломея прекратить вмешательство в их внутренние дела, а также настаивают на том, чтобы экзархи Константинопольского патриархата в Украине покинули "каноническую территорию" УПЦ МП.

Соответствующее заявление было объявлено после заседания, которое состоялось 25 сентября в Киево-Печерской Лавре.

Во время заседания Синода назначение Константинопольским Патриархатом экзархов в Киев было названо "грубым вмешательством" во внутренние дела Украинской Православной Церкви и нарушением ее канонической территории.

"Соответственно, Синод УПЦ призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви и не нарушать ее канонической территории", - говорится в сообщении.

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"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - сказано в решении.

В УПЦ МП отметили, что "их деятельность антиканоническая и нарушает межконфессиональный мир в Украине".

Епископату УПЦ принято приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые отметили, что готовы к плодотворному сотрудничеству, и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.