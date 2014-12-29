В результате взрыва в Старобельске ранены два человека

11:36, 29 декабря 2014
Общество
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В Старобельске неизвестные устроили взрыв возле городского парка.

Вибуховий пристрыйnikoterep.ru

Об этом рассказал председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает Еспресо.TV.

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По его данным, на улице Урицкого в мусорном контейнере сработало взрывное устройство, в то время, когда рядом находились 53-летний военнослужащий и местный житель. Оба мужчины в результате взрыва ранены и доставлены в больницу. На месте работают правоохранители.

Сегодня стало известно, что 28 декабря около 16.30 в центре Старобельска примерно в 100 м от входа в городской парк прогремел взрыв.

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