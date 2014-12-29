В результате взрыва в Старобельске ранены два человека
11:36, 29 декабря 2014Общество
1
В Старобельске неизвестные устроили взрыв возле городского парка.
Взрывное устройство сработало в мусорном контейнере / nikoterep.ru
Об этом рассказал председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает Еспресо.TV.
Читайте такжеНочью на Луганщине снова возникли перестрелки, боевики обстреляли район ТЭС в Счастье
По его данным, на улице Урицкого в мусорном контейнере сработало взрывное устройство, в то время, когда рядом находились 53-летний военнослужащий и местный житель. Оба мужчины в результате взрыва ранены и доставлены в больницу. На месте работают правоохранители.
Сегодня стало известно, что 28 декабря около 16.30 в центре Старобельска примерно в 100 м от входа в городской парк прогремел взрыв.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter