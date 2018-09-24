Бизнесмен рассказал, как экс-глава налоговой милиции "отжимал" его агрохолдинг

Головач-старший, руководивший налоговой милицией, делал «предложения» о сотрудничестве. Условием было – отдавать 50% прибыли.

Бывший глава налоговой милиции при Викторе Януковиче Андрей Головач «отжимал» агрохолдинг предпринимателя Олега Аверьянова в Черниговской области, незаконно переписав акции на сына Александра.

Об этом, а также о том, как предприятия удалось отбить у семейства рейдеров, Аверьянов рассказал в интервью, опубликованном «КП в Украине».

По словам предпринимателя, в 2010 году его компаниям принадлежал элеватор в Прилуках, а партнерам – сельскохозяйственное ООО «Богдановское» с земельным банком 1,5 тыс. га. Осенью 2011 года он выкупил у партнеров их долю в управляющей компании «Промстройинновация». При этом Аверьянов опроверг информацию отдельных СМИ, что 2011 году «предприниматель» Александр Головач – сын Андрея Головача – якобы выкупил половину компании и выдавал ей кредиты.

«Если Александр Головач или кто-то другой говорит, что купил у меня мою долю в бизнесе, то это означает, что должны существовать конкретные цена, за которую я продал свое имущество, а также время и место, где я встретился с покупателем, получил от него деньги и подписал документы о продаже… ни Александру Головачу, ни его отцу, ни его представителю Людмиле Дуке я не продавал ничего - ни принадлежавших мне акций компании Скайнет Маркетинг ЛТД, ни долей в ООО «Промстройиновация» … ни Александр Головач – как сейчас хотят навязать СМИ, ни Андрей Головач мне лично никаких денег не давали», - отметил он.

Однако Головач-старший, руководивший налоговой милицией, делал «предложения» о сотрудничестве. Условием было – отдавать 50% прибыли.

«Альтернативой было сворачивание бизнеса и эмиграция. Мы с партнерами думали о 300 людях, которые останутся без работы. … О походе в суд или заявлении в милицию или прокуратуру не могло быть и речи», - говорит Аверьянов.

«В 2014 г. получив доступ к оригиналам документов на мою компанию Скайнет Маркетинг ЛТД и воспользовавшись лазейками в законодательстве Сейшельских островов семья Головача мошенническим способом переоформила принадлежащие мне акции на свое доверенное лицо – Людмилу Дуку», - сообщил предприниматель.

После того, как фирмы попытались обанкротить, законные владельцы обратились в милицию. «А параллельно начали юридические процессы по концентрации долей всех участников на моих компаниях. При этом за все покупки я платил живыми деньгами. Я не забрал у компании Головачей долю в ООО «ПРОМСТРОИНОВАЦИЯ», а купил ее. В отличие от Александра Головача я могу точно сказать когда это произошло, у какого нотариуса я заверял документы по сделке, какую сумму заплатил компании Головачей за выкупленную у нее долю, какую сумму заплатил в бюджет как налоговый агент», - отметил Аверьянов.

По его словам, государственная регистрация перераспределения долей была осуществлена ​​в полном соответствии с условиями договора опциона и действующего законодательства, что подтверждается решением Министерства юстиции по результатам рассмотрения жалобы адвокатов Головача.

«Объем убытков от «хозяйствования» Головача – порядка $5 млн., это не говоря о том, что на момент возвращения моей командой предприятия, долги перед пайщиками составляли около 16,5 млн грн., долги по зарплате – около 3 млн. грн. Также были многомиллионные долги перед поставщиками запчастей, кормов, другими контрагентами. Мы все эти «дыры» закрыли и сейчас бизнес работает стабильно», - резюмировал он.