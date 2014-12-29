В Украине насчитывается уже более 600 тысяч переселенцев

Согласно данным, опубликованным Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), по состоянию на 26 декабря в Украине насчитывается 610,413 тыс. внутренних переселенцев из конфликтных регионов. Из них - 19,918 человек покинули свои дома в Крыму, а 590,495 тыс. переехали из восточных областей. Соответствующие данные приводятся в обновленной карте на официальном сайте международной организации, сообщает DW.DE

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Как отмечается в документе, 248,597 тыс. человек ищут убежища в соседних странах. Из них 245,510 тыс. обратились за получением статуса беженца в России, 2 218 - в Польше. По данным УВКБ ООН, 342,057 тыс. переселенцев ищут "другой формы пребывания" в соседних странах. Наибольшее количество в России - 244,326 тыс. человек. На втором месте - Беларусь.

Напомним, 12 декабря в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН сообщалось о 542 тыс. переселенцев внутри страны и почти 568 тыс. беженцев за ее пределы в целом.