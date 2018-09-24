В столичном парке «Сырецкий» неизвестные выкопали свежевысаженные туи (фото)

Впоследствии стало известно, что благодаря усилиям коммунальщиков похищенные деревья были найдены – их спрятали и не успели вывезти.

В парке «Сырецкий» в Киеве неизвестные похитили туи, которые высадили работники районного "зеленстроя".

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Об этом сообщается в Facebook «Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района».

Как уточнили в КО «Киевзеленстрой», работники КП СЗН Шевченковского района высадили деревья на прошлой неделе. В выходные их уже на было - туи выкопали за одну ночь.

Впоследствии стало известно, что благодаря усилиям коммунальщиков похищенные туи были найдены – их спрятали и не успели вывезти.

В то же время, в "Киевзеленстрое" сообщают, что всего с начала года было похищено 1045 кустов, 1078 цветов, уничтожено 41 дерево и 273 куста.

Ранее сообщалось, что у киевлянки Марины Каплан среди бела дня украли любимого мопса Каспера.