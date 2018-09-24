В столичном парке «Сырецкий» неизвестные выкопали свежевысаженные туи (фото)
В парке «Сырецкий» в Киеве неизвестные похитили туи, которые высадили работники районного "зеленстроя".
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Об этом сообщается в Facebook «Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района».
Как уточнили в КО «Киевзеленстрой», работники КП СЗН Шевченковского района высадили деревья на прошлой неделе. В выходные их уже на было - туи выкопали за одну ночь.
Впоследствии стало известно, что благодаря усилиям коммунальщиков похищенные туи были найдены – их спрятали и не успели вывезти.
В то же время, в "Киевзеленстрое" сообщают, что всего с начала года было похищено 1045 кустов, 1078 цветов, уничтожено 41 дерево и 273 куста.
Ранее сообщалось, что у киевлянки Марины Каплан среди бела дня украли любимого мопса Каспера.