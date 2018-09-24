Девы на распутье и Раки в напряжении: появился гороскоп на неделю 24-30 сентября

На этой неделе могут возникнуть трудности в привычной деятельности, конфликты с начальством и обостриться болезни.

С 24 сентября началась подвижная полоса жизни с быстро меняющимися кадрами, похожими на захватывающее кино, вероятнее всего, драматического жанра.

Солнце всю неделю 24-30 сентября будет конфликтовать с Сатурном, что не очень хорошо отразится на нашем мировосприятии, передает ТСН прогноз астрологов.

ОВЕН

События недели вполне соответствуют вашему природному темпераменту. Активные действия, преодоление обстоятельств, борьба с трудностями — этот овенский набор будет представлен в лучшем виде. Но до 26 сентября борьба может быть не столько деятельной, сколько эмоциональной. 25 и 26 и сентября вас вовлекут в выяснения отношений. К тому же в эти дни вы столкнетесь с вынужденными задержками или нарветесь на немилость начальства. С 26 сентября и до конца месяца это будет поистине ваше время: своевременная важная информация, результативные контакты, созидательные действия сделают эти дни успешными и принесут вам внутреннее удовлетворение.

ТЕЛЕЦ

С тех пор, как Солнце и Меркурий оставило земной знак Девы, то есть, с конца прошлой недели, вы частично лишились мощной энергетической и коммуникативной поддержки. На этой неделе, особенно в первой ее половине, вы можете ощутить недостаток практической информации и контактов. Это будет тормозить выполнение намеченных планов, решение профессиональных и бизнес задач, реализацию долгосрочных проектов. Под угрозой может оказаться то, чем вы дорожите: в первую очередь, материальные ценности и отношения. С 27 по 29 сентября придет эмоциональная поддержка: Луна, зайдя в ваш знак, включит гармоничные потоки энергий, которые позволят наслаждаться земными радостями.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас можно поздравить с динамичной, деятельной, информационно и событийно насыщенной неделей. Разве что в первые два дня энергии торможения и сдерживания могут создать дискомфорт, в основном, в рабочих и деловых вопросах. Но после 26 сентября ситуация должна выровняться. А со второй половины субботы и в воскресенье гармонией и радостью окрасятся личные, семейные отношения. Правда, в воскресенье есть опасность впасть в меланхолию или желание как-то стимулировать свое настроение.

Читайте такжеУдачный месяц для Раков и непростой для Львов: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака

РАК

Первая часть недели — по 27 сентября — пройдет напряженно. Трудности, неожиданные препятствия, обостренное восприятие событий заставят быстро реагировать на происходящее и принимать кардинальные меры. Если вы сбалансируете свои чувства и действия, устоите перед эмоциональными реакциями, вам удастся сделать качественный прорыв на пути к реализации своих задач и целей. С 28 сентября до конца месяца напряженная атмосфера рассеется, и вы сможете вздохнуть свободнее и даже насладиться плодами своего труда.

ЛЕВ

Ваш настрой на контакты, общение, ваш интерес к общественной и светской жизни будет вполне реализован на этой неделе. Стремительно развивающиеся отношения дружеского характера смогут вас увлечь и позитивным образом повлиять на перспективные планы и общественную деятельность. На работе и в бизнесе с 25 по 27 сентября возникнут трудности, препятствия, которые нельзя будет оставить без внимания. В эти же дни вы будете перевозбуждены — поберегите свое здоровье!

ДЕВА

Может показаться, что удача оставила вас. Как будто еще недавно все было понятно, четко выстроено и подчинено определенным правилам. Но вдруг вы оказались на распутье: нужно действовать так, как вы умеете, но обстоятельства тянут куда-то в неизвестность. Вместо сосредоточенности на работе придется вовлекаться в тему взаимоотношений. К примеру, застаревшая проблема способна вырасти до размеров крупного конфликта с привлечением руководителей или государственных структур. Ситуация вынуждает вас действовать активно и нестандартно. Единственный день, когда следует воздержаться от активности — это 25 сентября. В этот день договориться будет очень сложно. Удачи!

ВЕСЫ

Весы всю неделю будут себя чувствовать именинниками — в их доме оказался свет, живость, движение, интересные и увлекательные события. В первый день недели еще останется флер приятных и возвышенных чувств, светлых надежд. Но уже со вторника сентябрьские Весы попадут под действие полнолуния. Тема отношений повернется своей напряженной стороной, и вам придется принять боевую стойку. На следующий день эмоциональное напряжение в связи с отношениями спадет, но останется горечь, привкус которой будет ощущаться до конца недели.

Что же касается конкретных дел, то вы всю неделю будете на коне: смелость, решительность, интересные знакомства, неожиданные хорошие новости из дружеского круга или от близких партнеров. Воспользуйтесь поддержкой в свои лучшие дни на этой неделе — 27, 28, 29 сентября. И даже если в этот период вы столкнетесь с вынужденными потерями, постарайтесь смириться, так как, скорее всего, это будет к лучшему для вас..

СКОРПИОН

Вы способны чувствовать всю полноту жизни, у вас есть все причины радоваться и принимать дары судьбы, но ваша натура не признает простых решений. На этой неделе есть только два объективных повода для эмоционального напряжения — ваш управитель Плутон готовится к развороту в директное движение. Сейчас он значительно замедляет ход, сосредотачиваясь на своих любимых трансформирующих темах с привлечением широких масс, готовя вас к активному броску, главным образом, в профессиональной сфере. Вторым фактором напряжения служит боевой дух Марса, который, с одной стороны, конструктивно поддерживает ваши интересы, но с другой — вносит смуту и вражду в ваш дом.

СТРЕЛЕЦ

Сдерживающие энергии недели затронут вас в меньшей степени, чем типичных представителей других знаков. За исключением 25, 26 и 27 сентября, когда вы почувствуете прилив свежих сил, энтузиазм и повышенную эмоциональную активность, эта неделя даст вам возможность сосредоточиться на деловых, финансовых вопросах, а также расширить и углубить свое личностное и духовное развитие.

КОЗЕРОГ

Если вы уже привыкли в последние месяцы напряженно трудиться, трансформируя свою карьеру, сознание и жизнь, то в первой половине этой недели энергии Сатурна, вашей планеты-управителя, покажут, что бывают проблемы другого рода. Например, кто-то активно не разделяет ваши взгляды, методы работы, жизненные принципы. И вам нужно будет доказывать свою правоту, но такими способами, которые создадут еще больше непонимания и неприятия.

Вам придется столкнуться с препятствиями, трудностями самовыражения, разочарованиями. Возможно, вы сами станете причиной проблем для близких людей. Это состояние продлится по 27 сентября. Постарайтесь быть менее требовательным и жестким — в этом помогут дружеские советы и поддержка.

ВОДОЛЕЙ

Непростое полнолуние 25 сентября может вас поставить перед выбором: личные активные действия или коллективная воля? Надеюсь, вы примете верное решение, которое находится где-то посередине с перевесом в личную ответственность. И в таком случае ваша деятельность с 26 сентября до конца месяца будет подкреплена солнечным потенциалом, наполнена творческими энергиями и усилена боевым духом. Вторая половина недели будет также эффективна в сфере дружеских, деловых и личных отношений.

РЫБЫ

Понедельник будет для вас эмоционально неустойчивым. На следующий день, в полнолуние, вы можете оказаться под общей бушующей волной. Но за исключением этих нюансов, текущая неделя пройдет спокойно и мирно. Вы все еще находитесь под благотворным влиянием добрых планет, которые расширяют ваши творческие и финансовые возможности.