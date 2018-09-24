Оксана Марченко показала дочь-крестницу Путина (фото)

Крестные родители дочери Марченко - президент РФ Владимир Путин и Светлана Медведева.

Украинская ведущая Оксана Марченко, супруга одиозного политика Виктора Медведчука, показала их совместную дочь Дашу, которую крестил российский президент Владимир Путин.

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Фотографии дочери Марченко показала 23 сентября в визитке шоу "Танці з зірками" на канале "1+1".

5-й эфир программы прошел под названием "Год, который изменил мою жизнь". Свой танец Марченко посвятила дочери Даше. Именно она, по словам ведущей, настояла на ее участии в шоу.

"Этот эфир посвящен году, изменившему жизнь, и я хочу сказать, что сегодня я в первую очередь танцевала для моего самого главного зрителя и критика – моей любимой доченьки Даши", - отметила Марченко.

Стоит отметить, что ведущая предпочитает держать личную жизнь в секрете.