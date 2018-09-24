Оксана Марченко показала дочь-крестницу Путина (фото)
Украинская ведущая Оксана Марченко, супруга одиозного политика Виктора Медведчука, показала их совместную дочь Дашу, которую крестил российский президент Владимир Путин.
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Фотографии дочери Марченко показала 23 сентября в визитке шоу "Танці з зірками" на канале "1+1".
5-й эфир программы прошел под названием "Год, который изменил мою жизнь". Свой танец Марченко посвятила дочери Даше. Именно она, по словам ведущей, настояла на ее участии в шоу.
"Этот эфир посвящен году, изменившему жизнь, и я хочу сказать, что сегодня я в первую очередь танцевала для моего самого главного зрителя и критика – моей любимой доченьки Даши", - отметила Марченко.
Стоит отметить, что ведущая предпочитает держать личную жизнь в секрете.
В шоу #танціззірками участвуют действительно не умеющие танцевать люди. Не забывайте, что мы не являемся профессионалами и для нас каждый выход на паркет сопровождается огромным страхом, волнением и переживаниями… Этот эфир посвящен году, изменившему жизнь, и я хочу сказать, что сегодня я в первую очередь танцевала для моего самого главного зрителя и критика – моей любимой доченьки Даши. Надеюсь, что и вам понравился наш танец и вы поддержите нас вашими СМС с цифрой 12 на номер 7914. Всех обнимаю…