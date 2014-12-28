Завтра в Киев придут метели и существенное похолодание

По информации Украинского гидрометеорологического центра, в столице значительно усилится скорость ветра. Снизится температура воздуха до 8-13 градусов мороза днем и 13-17 – ночью.

Метеорологи также подчеркивают возможность интенсивного снегопада, который может значительно осложнить движение на дорогах.

Городские власти обращаются к столичным водителям с просьбой быть особенно осторожными в эти дни на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, в частности, держать дистанцию и не превышать скорость, а по возможности ограничить использование индивидуального автотранспорта. Кроме того, власти обращают внимание автовладельцев на необходимость парковать автомобиль так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Кроме этого городские власти советуют всем киевлянам и гостям столицы быть осторожными на дорогах и тротуарах в связи с гололедицей.